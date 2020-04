Il pilota arrivato in questa stagione nello Sky Racing Team VR46 spiega le difficoltà nell'affrontare la quarantena, lui che da sempre è stato abituato a passare lunghe giornate fuori casa, e racconta che oltre alla moto gli manca la routine delle gare. "Ho corso solo un weekend con la mia nuova squadra, ma me ne sono innamorato e non vedo l'ora di tornare con loro".