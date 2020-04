Cesare Cremonini ha partecipato al pre gara del GP virtuale d’Austria su Sky Sport. Il cantautore, in collegamento con Guido Meda prima del via, ha fatto a tutti gli appassionati di motori una sorpresa di Pasqua: si è messo al piano e ha suonato e cantato "Don’t stop me now" dei Queen, la sigla che accompagna l’inizio dei Gran Premi su Sky con la partecipazione dei politi. "Per una versione casalinga ci vuole un cantante casalingo", ha detto Cremonini, che è un grande fan dei Queen: ha anche un tatuaggio con l'immagine di Freddie Mercury

