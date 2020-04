Novità importanti in griglia, nel secondo appuntamento virtuale della stagione: al Red Bull Ring debuttano Rossi, Petrucci, Pirro, Nakagami e Rabat. Pre gara alle 14.45, alle 15 il via del GP: tutto in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (208) con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini, sul web cronaca in tempo reale su Skysport.it

Il conto alla rovescia sta per terminare, è arrivato il giorno del secondo GP virtuale della stagione. La principale classe del Motomondiale corre in Austria, al Red Bull Ring: partenza alle 15, ma l'appuntamento su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport MotoGP (canale 208) è fissato per le 14.45 con aggiornamenti e curiosità del pre gara. Il racconto in tv è affidato come sempre alla coppia formata da Guido Meda e Mauro Sanchini, sul web avrete la cronaca in tempo reale con il nostro live-blog.

La griglia

Sono 10 i piloti in griglia di partenza: a darsi battaglia joypad in mano ci saranno anche Rossi, Petrucci, Pirro, Nakagami e Rabat, assenti nel primo GP virtuale del Mugello. Ecco l'elenco completo:

Repsol Honda Team: Marc Marquez, Alex Marquez

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Ducati Team: Danilo Petrucci, Michele Pirro

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki

Nakagami Reale Avintia Racing: Tito Rabat



Le regole

10 piloti in pista e 10 giri del Red Bull Ring da completare. Impegnati con il videogame MotoGP19, i big della MotoGP affronteranno 5 minuti di qualifica in modalità time-attack prima della gara virtuale.

Il programma su Sky Sport