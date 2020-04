Non solo la gara virtuale di MotoGP (al via alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP): domenica 12 aprile si festeggia l' "Orgoglio italiano day" sul canale 208. Sarà possibile rivedere le imprese più emozionanti dei nostri piloti attraverso gare e speciali monografici

Si comincia alle 6 con il GP d'Italia del 1992 con il podio Cadalora-Capirossi-Biaggi in 250, ma non può mancare quello sempre al Mugello vinto da Rossi davanti a Capirossi e Biaggi nel 2003 in MotoGP e, passando agli ultimi anni, la gara di Spielberg dove Dovizioso con una serie di sorpassi mozzafiato è riuscito a trionfare davanti a Marquez

