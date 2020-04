La challenge di Guido Meda e Mauro Sanchini: costruiamo la Ducati Panigale V4 R

La sfida è l’anima dello sport ed è per questo che Lego e Sky Sport sono di nuovo insieme per un progetto davvero speciale. Guido Meda e Mauro Sanchini si sono sfidati a distanza in una challenge davvero unica. I due telecronisti della MotoGP hanno infatti ricevuto, a sorpresa, a casa il set LEGO® Technic™ Ducati Panigale V4 R, un gioiello di ingegneria che ricalca fedelmente la versione reale della scuderia di Borgo Panigale. E così scattata subito la sfida, la terza, dopo quelle tra Mauro Sanchini e Davide Valsecchi per il lancio del modello Bugatti Chiron e quella con la Porsche 911 RSR sul circuito di Misano. Questa volta Meda e Sankio dovranno montare la supersportiva modello di punta della scuderia Ducati. Tra divertimento e competizione, entrambi da casa come impongono le restrizioni in questo periodo, si sono sfidati mattoncino su mattoncino, per conquistare la challenge che premia il più abile nel riuscire a montare per primo il modello Ducati Panigale V4 R. Per vincere la sfida, Guido si è giocato l’aiuto da casa, il figlio Filippo, per provare a battere l’agguerritissimo Mauro. Una divertente simulazione virtuale per gli appassionati di moto in attesa di tornare in pista a commentare le avvincenti gare del Motomondiale in onda su Sky Sport. Realizzare i celebri modellini LEGO così vicini alla realtà è anche un modo per trascorrere con creatività il tempo in famiglia. Oltre a strappare un sorriso, l’iniziativa avrà anche uno scopo benefico: il compenso di Guido Meda sarà infatti devoluto in beneficenza ad una associazione dedicata all’infanzia e scelta da Lego Italia, nell’ambito dell’emergenza Covid19.

Ducati Panigale V4 R al centro della sfida

Dal 17 aprile è possibile rivedere la sfida Meda vs Sanchini e ammirare attraverso una serie di post pubblicati sugli account Instagram e Facebook di @SkySportMotoGP lo splendido set LEGO® Technic™ Ducati Panigale V4 R. Un modellino che esprime tutto lo stile, la sofisticatezza e le performance del bolide a due ruote. Una riproduzione spettacolare in mattoncini di una moto che guarda al futuro. “LEGO Build for Real” trasporta così gli appassionati dal gioco alla realtà unendo lo stile della Ducati a quello del DNA di LEGO Technic. Ducati Panigale V4 R è una moto che porta il pilota in una dimensione fatta di curve e rettilinei veloci, grazie al potente motore che consente di spingersi oltre i limiti. Sky Sport ha accolto con entusiasmo la possibilità di poter osservare in anteprima la nuova creazione LEGO, un modello che misura 32 cm di lunghezza, 16 cm di altezza e 8 cm di larghezza. Un vero e proprio gioiello di ingegneria che rispecchia pienamente tutte le qualità della moto simbolo della scuderia italiana. I due sfidanti hanno così scoperto l’esclusivo ed innovativo cambio a due velocità, presente per il motore V4, così come le sospensioni anteriori e posteriori futuristiche per pilotare senza perdere aderenza e sperimentare le diverse tecniche di guida.

Guido e Sankio hanno dato vita così ad una challenge dedicata al LEGO® Technic™ Ducati Panigale V4 R, il primo modello di moto nella storia di LEGO Technic a includere un cambio per simulare le diverse velocità e tecniche di guida. Un’esperienza di costruzione coinvolgente e gratificante che appassiona e che conquista. Un modello nato dalla stretta collaborazione con il team di progettisti e ingegneri Ducati e LEGO Technic in grado di scovare soluzioni esclusive per la riproduzione del bolide rosso.