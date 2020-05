Non c'è Nakagami in griglia di partenza a Jerez, nel 3° GP virtuale della stagione, allora ci pensa Quartararo a prendersi il ruolo del kamikaze. Partito dalla pole, il pilota del team Petronas si rende protagonista in negativo con una serie di cadute, tanto da trovarsi ultimo a circa metà gara. Chiude 8°, a fine GP posta una foto con un nuovo look: che sia un modo per cancellare la gara virtuale? Rivediamo i momenti principali della prova del Diablo

