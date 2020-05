Moto3, Masiá: "Voglio la MotoGP entro il 2025"

Il pilota del team Leopard Racing ha raccontato l'inizio travagliato della sua quarantena e l'allentamento delle misure di sicurezza in Spagna, dove è tornato ad allenarsi. Ha spiegato anche come ha fatto a imparare così bene l'italiano e il suo legame con il nostro Paese dopo il podio del Mugello. Tra le curiosità legate alla nuova moto (con cui non è ancora perfettamente a suo agio) e i ricordi della prima vittoria in carriera, Masiá ha poi tracciato un obiettivo temporale per arrivare in MotoGP: entro il 2025