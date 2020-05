Dov’è Valentino Rossi? Se lo chiedono tutti all’inizio di gara 2 dell’All Stars Racing Night, la corsa virtuale con le auto GT a cui hanno partecipano le stelle dello sport. Dopo aver chiuso gara 1 con un buon 5° posto alla guida del suo simulatore da casa, tutti si aspettano di vedere i progressi del pilota Yamaha in gara 2. E invece ecco il colpo di scena. Rossi non c’è. Sarà lui stesso a spiegare il motivo della sua assenza, con una telefonata in diretta a Guido Meda. "Quando è partita la seconda gara è arrivata mia mamma e mi ha detto che era pronta la cena, e quindi ho staccato!". Del resto, "davanti ai cappelletti della Stefy (la mamma di Valentino, ndr) non si può che cedere", scherza Meda. "Eh no, altrimenti diventano freddi", la risposta divertita di Rossi. Un clima, quello dell'All Stars Racing Night, che Valentino ha molto apprezzato. Tanto che, dopo il siparietto, ha garantito la sua presenza anche alla prossima gara virtuale.