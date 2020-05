C'è una data ipotizzata per la partenza del Mondiale MotoGP: Dorna e le autorità locali hanno concordato di disputare due GP sul circuito di Jerez de la Frontera il 19 e il 26 luglio. In caso di approvazione da parte del Governo spagnolo, sarebbero questi i primi due appuntamenti della classe regina. Proposto anche un Round di Superbike il 2 agosto

La MotoGP potrebbe cominciare il suo Mondiale il 19 luglio a Jerez de la Frontera con il GP di Spagna, per poi darsi appuntamento una settimana dopo sullo stesso circuito per il GP di Andalusia. E' questo il risultato di una videoconferenza a cui hanno partecipato i vertici delle autorità locali e Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna. E' stata anche proposta una data per la Superbike, in programma il 2 agosto. La proposta sarà ora sottoposta al vaglio del Governo spagnolo, cui spetterà l'ultima parola per dare semaforo verde al via del Campionato di MotoGP, finora falcidiato dall'emergenza coronavirus.