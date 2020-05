Bulega: "Nel team Gresini subito come in famiglia"

Nicolò Bulega ha raccontato le difficoltà della quarantena e di un modo particolare per continuare la routine da atleta, proprio sotto casa. Sul Qatar ricorda il problema delle gomme anteriori che lo hanno sorpreso per l'intero weekend. Sul futuro si dice pronto a lottare per le prime posizioni e ad affrontare anche una nuova routine d'allenamento nei kartodromi, che probabilmente non saranno più per un po' di tempo "ad accesso libero" ma dovranno essere prenotati in anticipo anche dai professionisti