Ezpeleta: "Via da Jerez? Serve ok governo Spagna"

"Stiamo seguendo procedure simili con i governi di ogni Paese in cui vogliamo andare e pensiamo che forse all’inizio di giugno potremo proporre un calendario. Stiamo ragionando su diverse date, ma stiamo anche aspettando il calendario della F1 per evitare sovrapposizioni, e sarà difficile perché in breve tempo ci saranno molti eventi".

"Vediamo come si evolve la situazione in Spagna, settimana prossima inizieremo a parlare dei gran premi".

"Abbiamo avuto un incontro con il Vice Presidente del Governo Regionale dell'Andalusia e il Sindaco di Jerez e abbiamo concordato le condizioni per avere due eventi MotoGP e uno di Superbike, rispettivamente il 19 e 26 luglio e il primo fine settimana di agosto. Abbiamo concordato le condizioni e le modalità dell’evento e la nostra idea è di proporre al Governo spagnolo la possibilità di avere questi eventi seguendo un nostro protocollo. Stiamo aspettando la risposta ufficiale del Governo spagnolo in merito, siamo in contatto con loro. Nelle prossime settimane sapremo se sarà sufficiente per organizzare questi Gran Premi".

Ieri c’è stato un accordo per avere due Gran Premi della MotoGp a Jerez a luglio, può darci qualche informazione in più?

E sulla Superbike, qual è la situazione?

"Ne stiamo ancora discutendo. Abbiamo la conferma che è possibile correre a Jerez. La Superbike sta parlando con diversi Paesi per sapere esattamente quali sono le possibilità, e ovviamente faremo come in MotoGP. Quando conosceremo esattamente la situazione e i calendari e le possibilità di organizzare eventi in diversi Paesi, stileremo il nuovo calendario. Nell'accordo con il governo dell'Andalusia e la città di Jerez è previsto un weekend di gara della SBK".

Il piano a Jerez è di fare il round del SBK dopo la MotoGp, una sequenza che potremmo vedere anche su altre piste?

"In SBK abbiamo la stessa situazione della MotoGP, la prima cosa è avere il permesso di fare le gare e poi capiremo quali si potranno fare. E’ tutto aperto, come in MotoGP, ma vogliamo partire il prima possibile e crediamo che questo accadrà a metà o fine luglio in Europa. In calendario c’è la gara Superbike in Argentina, dobbiamo ancora valutare, ma il piano è quello di avere un programma simile alla MotoGP, diciamo che per l'inizio di giugno avremo un quadro più chiaro di quello che potremo fare con i due campionati".