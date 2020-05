I campioni del Motomondiale sono pronti per sfidarsi nuovamente, joypad alla mano, attraverso il videogioco MotoGP 2020, prodotto dall’azienda italiana Milestone. Dopo Mugello, Red Bull Ring ed Jerez, il quarto GP virtuale si svolgerà di nuovo nel nostro Paese: la sede scelta per la sfida è infatti il circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli. E se si corre nella riviera romagnola, non può certo mancare Valentino Rossi: il pilota della Yamaha, dopo aver partecipato al GP virtuale del Red Bull Ring, ritornerà in griglia per la gara di Misano. Non solo Rossi: presenti altri grandi campioni del Motomondiale come Vinales, i fratelli Marquez, Quartararo, e naturalmente la Ducati con Pirro e Bagnaia. I piloti della MotoGP saranno i primi a scendere in pista (almeno virtualmente) alle 15, per poi fare spazio alla gara virtuale della MotoE.