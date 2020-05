MotoGP virtuale, Silverstone LIVE dalle 14.45

Quinto appuntamento virtuale in Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone, dove andranno in scena tre gare: MotoGP, Moto2 e Moto3. Diretta tv dalle 14:45 su Sky Sport MotoGP (canale 208), sul web aggiornamenti e video in tempo reale con il live-blog di skysport.it CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Proprio pochi giorni dopo l'ufficializzazione della cancellazione per questo 2020 del GP reale, la MotoGP si consola volando domenica a Silverstone per il quinto appuntamento virtuale della stagione. Saranno tre i Gran Premi in programma: alle 15 semaforo verde per la classe regina, seguita da Moto2 e Moto3. Il pre gara comincia alle 14.45 LIVE su Sky Sport MotoGP. Su Skysport.it potrete trovare la cronaca in tempo reale con il nostro live-blog.

Il debutto in Yamaha di Jorge Lorenzo Il turno di riposo per il podio di Misano, ovvero i fratelli Marquez e Valentino Rossi, non fa perdere di fascino a un GP che presenta al via Jorge Lorenzo. Il maiorchino torna in sella alla sua Yamaha, debuttando in una gara virtuale. Sarà grande sfida con l'altra Yamaha in pista, quella di Fabio Quartararo. Tra gli italiani occhi puntati su Francesco Bagnaia (terzo in Spagna e trionfatore in Austria), sul ducatista Michele Pirro e sull'Aprilia di Lorenzo Savadori. La MotoGP correrà sui 10 giri, Moto2 e Moto3 sui 6 giri.

Virtual GP: il regolamento I piloti tilizzeranno il nuovissimo gioco MotoGP 20 (uscito il 23 aprile) sviluppato dall'azienda italiana Milestone, disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Microsoft Windows. Ogni pilota avrà la possibilità di giocare con il proprio joypad preferito e grazie a una webcam, sarà possibile vedere i volti e le espressioni dei protagonisti durante la gara. Lo schieramento di partenza verrà deciso dalle qualifiche, i cui momenti salienti saranno mostrati prima delle gare.