GP Silverstone virtuale, debutta Lorenzo: guida tv

Domenica 31 maggio appuntamento su Sky Sport MotoGP con il quinto GP virtuale del Motomondiale. Si va in Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone, dove si sfideranno i piloti della MotoGP, tra cui il debuttante Jorge Lorenzo, seguiti da Moto2 e Moto3. Diretta tv dalle 14:45 su Sky Sport MotoGP (canale 208), sul web aggiornamenti e video in tempo reale con il live-blog di skysport.it

Torna domenica la Virtual Race della MotoGP e lo fa in un circuito storico del motorsport, Silverstone, per il British Grand Prix. Sky Sport trasmetterà l'evento, che segnerà il debutto di Jorge Lorenzo, alla sua prima 'gara' dopo il ritiro dello scorso novembre dalla MotoGP. Il maiorchino correrà in sella alla 'sua' Yamaha nella classe regina, evento clou che sarà seguito anche dalle gare di Moto2 e Moto3. Turno di riposo per i fratelli Marquez e per Valentino Rossi, ovvero per i tre protagonisti sul podio nell'ultima gara di Misano. Tre gli italiani presenti a Silverstone: Francesco Bagnaia (Pramac Racing), Michele Pirro (Ducati Team) e Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini). Si giocherà con il videogioco MotoGP 2020, prodotto dall’azienda italiana Milestone: quella britannica è la quinta tappa dopo Mugello, Red Bull Ring, Jerez e Misano