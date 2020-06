MotoGP, cancellato il GP del Giappone

Nel calendario della MotoGP 2020 non ci sarà il GP del Giappone. A causa della situazione imprevedibile legata all’emergenza coronavirus e visto il perdurare di limitazioni nei viaggi internazionali, FIM, IRTA e Dorna hanno ufficializzato questo lunedì la cancellazione dell’evento che, originariamente, era previsto dal 16 al 19 ottobre al Twin Ring di Motegi. E’ la prima volta dal 1986 che nel calendario del Motomondiale manca una gara in Giappone

Ezpeleta: "Gare in Europa fino a metà novembre"

“Stiamo lavorando molto duramente per poter ricominciare la stagione e per farlo nel modo più sicuro possibile – ha dichiarato Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sport -. Per questo abbiamo deciso di restare in Europa fino a metà novembre e di svolgere lì il maggior numero possibile di eventi. Gare oltreoceano, se possibile, potrebbero essere programmate dopo la metà di novembre, il che sarebbe troppo tardi per svolgere un gran premio in Giappone”.