Civ, si riparte il 4 luglio su Sky: calendario

In attesa del calendario MotoGp tornano in pista le moto del Campionato Italiano: tutte le gare sul canale 208

Mentre si aspetta l'ufficialità del calendario MotoGp, che secondo le parole di Carmelo Ezpeleta dovrebbe essere pubblicato la prossima settimana, il motociclismo italiano ha fissato la data del ritorno delle gare in pista. La FMI ha infatti pubblicato il nuovo calendario del Civ, con quattro weekend di doppie gare tra luglio e novembre. Il giorno della prima corsa è il 4 luglio, al Mugello. Oltre alle categorie solitamente impegnate, è confermato anche il debutto della Women's European Cup, una nuova competizione destinata alle donne pilota su moto 300cc. Sul canale 208 dedicato, Sky Sport MotoGp, potrete tornare a seguire tutte le gare del campionato italiano. La MotoGp, invece, tornerà il 19 luglio a Jerez de la Frontera: manca solo l'ultimo annuncio. È invece atteso per il 5 luglio il primo round del Cev, il campionato spagnolo, che sta aspettando il via libera dal Portogallo per correre due gare a Estoril e Portimão. Tutto, ovviamente, solo su Sky Sport.

Il calendario del Civ

Round 1: 4-5 luglio – Mugello Circuit

Round 2: 25-26 luglio – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

Round 3: 5-6 settembre – Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imola

Round 4: 17-18 ottobre – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”