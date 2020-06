La lunga pausa sta per terminare, e la ripresa sarà ricchissima di eventi uno dietro l'altro. Dopo le prime gare del Civ, che si correranno al Mugello tra il 4 e il 5 luglio, torna su Sky Sport MotoGP anche il Cev, con le dirette del Mondiale Junior Moto3 e dell'Europeo Moto2. Prima tappa il 7 luglio a Estoril, in Portogallo e poi, seguendo il modello del calendario MotoGP, si proseguirà con una gara ulteriore sempre in Portogallo ma sul circuito di Portimão la settimana successiva, il 13 luglio.



La notizia era attesa da quando gli organizzatori avevano trovato l'accordo con i circuiti per disputare questi due round, meno prevista era la possibilità che si corresse in date non convenzionali, ossia di martedì a Estoril e di lunedì in Algarve.

Tanto meglio, poiché su Sky sarà così possibile godersi quattro giorni pieni di gare in soli dieci di calendario tra il 4 e il 13 luglio grazie all'incastro degli impegni del Civ e del Cev.

Il tutto aspettando la conferma definitiva della ripresa della MotoGP, che tornerà il 19 e 26 luglio con un doppio appuntamento a Jerez, prima di lasciar spazio sempre sulla pista andalusa al ritorno della Superbike nel primo weekend di agosto.

Ormai ci siamo, pronti a partire.

Il programma delle prime due settimane di luglio su Sky Sport MotoGP:

4 luglio: gare Civ Mugello

5 luglio: gare Civ Mugello

7 luglio: gare Cev Estoril

13 luglio: gare Cev Portimão