Sembrava un mercato piloti all’insegna delle conferme e invece sono tante le novità che si profilano per il 2021. L’ultima, in ordine di tempo, avrebbe dell’incredibile, ovvero Pol Espargaró pilota della KTM sarebbe vicino a firmare un contratto con la Honda ufficiale. Non ci sarebbe nulla di strano per un pilota di buona caratura, se non fosse che a liberare la sella sarebbe Alex Marquez, fratello di Marc, che non ha ancora disputato una gara nel 2020. È un’ambizione più che naturale per Espargaró, salire in sella a una moto vincente dopo anni passati in team satellite o su una Ktm non proprio esaltante. Meno prevedibile la scelta della Honda che dopo mezza stagione, senza gare, non rinnoverebbe Alex Marquez che a questo punto dovrebbe trovarsi una sistemazione per il 2021. Una situazione delicata considerando che il fratello Marc ha appena firmato un contratto di quattro anni con la casa giapponese.

Novità non solo in casa Honda, anche per Yamaha e più precisamente per il team.

Valentino Rossi, segnali per il futuro

Petronas c’è un rinnovo in vista, ovvero quello di Franco Morbidelli che continuerà con il team malese anche per le prossime due stagioni nonostante l’interessamento di altri team. Anche per Rossi, il momento della decisione si avvicina anche se i termini si stanno spostando più verso la fine del mese. Sembra sempre più probabile che Rossi continui nella prossima stagione, ne è convinto chi si sta allenando con lui in questi giorni. Valentino, che alterna lunghe sessioni di cross e di flat track, sta dimostrando che mentalmente e fisicamente non è minimamente pronto al ritiro.