Dopo l'iniziale rinvio a causa della pandemia legata al Covid-19, adesso è arrivata la definitiva cancellazione del GP d'Italia. Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna: "Purtroppo non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi". A breve arriverà la comunicazione ufficiale delle date per rivedere questa estate la MotoGP in pista, con la stagione 2020 tutta da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Ingresso Libero: l’arte direttamente a casa tua Vai allo streaming

FIM, IRTA e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione del Gran Premio d'Italia. Inizialmente la gara del Mugello era stata rinviata a causa dell’emergenza coronavirus, ma adesso l’evento è stato definitivamente cancellato. "È con il cuore triste che annunciamo la cancellazione del Mugello - afferma in una nota ufficiale Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna -. Purtroppo, non siamo stati in grado di trovare una soluzione ai problemi logistici e operativi legati alla pandemia e al nuovo calendario che ci permettesse di fare tappa al Mugello in questa stagione. È una grande perdita, in quanto il Mugello è uno dei circuiti più belli del mondo, un tracciato che siamo molto orgogliosi di chiamare la casa del Gran Premio d'Italia".