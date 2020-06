Aleix Espargaró resterà in sella dell'Aprilia almeno fino al 2022: lo spagnolo ha rinnovato il contratto con la casa italiana, a cui è legato dal 2017. "Aprilia è la mia seconda famiglia, voglio portare questa moto dove merita" CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

Ingresso Libero: l’arte direttamente a casa tua Vai allo streaming

Aleix Espargaró sarà un pilota Aprilia anche per le stagioni 2021 e 2022. A confermarlo è stato lo stesso team italiano attraverso un comunicato. Lo spagnolo, 30 anni e da dieci stagioni in MotoGP, è arrivato in Aprilia nel 2017. "In sella alla RS-GP sin dalla stagione 2017, Aleix ha attraversato diverse fasi del progetto MotoGP di Aprilia, dalla grande e promettente crescita nella prima stagione alle difficoltà del 2018 fino alla rivoluzione tecnica del 2019 che ha portato alla nascita della nuova RS-GP 2020 - si legge nella nota della casa di Noale -. L’ultimo prototipo ha dato importanti e promettenti segni di competitività nei test invernali, prima che la stagione 2020 venisse sconvolta, tanto da contribuire alla decisione di Aleix. Passionale, sempre generoso in pista e trascinatore nel box, Aleix arriverà così alle sei stagioni consecutive in sella alla moto italiana. Un segnale di continuità e di fiducia che giunge proprio nel momento di svolta del progetto tecnico Aprilia".

Espargaró: "Aprilia è la mia seconda famiglia" "Sono felice di questa conferma - ha detto lo spagnolo -. L’aspetto umano è per me importantissimo e in quattro stagioni Aprilia è diventata la mia seconda famiglia e con questo contratto, che è certamente il più importante della mia carriera, mi hanno dimostrato che sono al centro di questo progetto. A livello tecnico mi hanno convinto la crescita degli ultimi mesi, con l’arrivo di tante forze nuove, e l’esordio della RS-GP 2020 che è andata così bene ai test. Sento che dobbiamo finire il lavoro iniziato questo inverno, non vedo l’ora di ritrovare tutta la mia squadra e gareggiare con la moto nuova, per portare questo progetto dove merita".