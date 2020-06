La nuova stagione sta per ripartire, prime parole di Valentino dopo la presentazione del nuovo calendario: "Il lockdown mi ha fatto apprezzare ancora di più le corse. Cercheremo di portarci davanti a tutti da subito". Vinales: "Non vedo l'ora di cominciare, voglio regalare spettacolo"

Ufficializzato il via del Mondiale 2020 di MotoGP, si partirà il 19 luglio sul circuito di Jerez. Decisamente soddisfatto Rossi: "Aver visto il calendario della nuova stagione mi ha emozionato, credo sia stato così per tutti. È stato un grande sollievo per team e tifosi". "Il lockdown è stata una situazione delicata e strana, ma ha funzionato e mi ha fatto apprezzare ancora di più le corse. Mi mancava molto la mia Yamaha M1", aggiunge Valentino. Da dove ripartire? "Sarà interessante vedere il nostro livello, è passato un po' di tempo dall'ultimo test. Proveremo di sicuro a dare il massimo per essere di nuovo davanti a tutti e dare ai nostri fan un motivo per seguirci e tifare per noi"..