Andrea Dovizioso, presente a Modena per omaggiare la partnership tra Ducati e Lego, ha parlato dell'avvio imminente del Mondiale di MotoGP, al via esattamente tra un mese, il 19 luglio a Jerez. Sarà un campionato particolare, condensato a causa dell'emergenza Covid-19 che ha costretto a una partenza ritardata di quattro mesi: "Sto benissimo, sono allenato come non mai visto che abbiamo avuto molto tempo per prepararci - ha spiegato il vicecampione iridato a Sky Sport -. Non avendo eventi abbiamo forzato sull'allenamento, ho fatto tanto motocross per lavorare su certi aspetti che potrò portarmi dietro anche in pista". Quello che ci aspetta sarà un campionato sprint, dove sarà vietato sbagliare: "Ci sono tanti aspetti, già partendo a Jerez, dove non abbiamo mai girato a luglio con il caldo - ha detto Dovi -. Abbiamo una gomma dietro che non abbiamo mai provato e saremo senza ritmo: faremo un test il mercoledì e poi subito in gara, è una cosa che non è mai successa. Sicuramente questi aspetti condizioneranno il Mondiale".