Il Direttore sportivo della Ducati, Paolo Ciabatti, ha parlato del possibile passaggio di Danilo Petrucci in KTM: "Abbiamo fatto scelte diverse, puntando su Miller. Vogliamo bene al ragazzo, gli avevamo offerto di correre in Superbike, ma siamo contenti se ha trovato un posto in MotoGP, anche se lo ritroveremo come avversario"

Danilo Petrucci in KTM, si può fare. E' questo il concetto espresso da Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, ai microfoni di Sky Sport da Modena, dove la casa di Borgo Panigale celebra una partnership con Lego. "Noi vogliamo un gran bene a Danilo, abbiamo fatto delle scelte in cui crediamo, puntando su Jack Miller per la moto ufficiale - ha spiegato -. Ci fa molto piacere, anche a livello personale, se Danilo è riuscito a trovare una soluzione per restare in MotoGP. Noi eravamo pronti a offrirgli un ruolo in Superbike, ma la sua volontà era quella di restare in MotoGP e di dimostrare qui il suo talento e il suo valore. Se è successo, ci farà molto piacere ritrovarlo in pista nei prossimi anni, anche se da avversario".