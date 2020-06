Test Misano: Oliveira il più veloce, 2° Espargarò

Seconda giornata di test a Misano, in pista anche la Superbike con i team Ducati e Kawasaki. Dopo il primo giorno servito ai piloti per riprendere gli automatismi dopo oltre 4 mesi di stop forzato, oggi il lavoro si è concentrato sulla messa a punto della moto. In casa Ducati, Michele Pirro ha lavorato sulla ciclistica e sulle mappature del motore. Migliori anche le prestazioni dell’Aprilia, sia come tempo sul giro sia come affidabilità, con Espargaro e Bradley Smith. Si è visto anche Johann Zarco che ha girato con una Ducati stradale per riprendere confidenza con la pista. Miglior tempo per Miguel Oliveira su Ktm con 1.32.9 seguito da Pol Espargaro, terzo tempo per Michele Pirro a due decimi dal miglior crono di giornata.