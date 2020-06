MotoGP, Petrucci ufficiale in KTM nel team Tech3

Danilo Petrucci correrà dal 2021 in KTM nel team satellite Tech3. L'annuncio è stato dato dalla casa austriaca, che ha anche comunicato la line-up per il prossimo Mondiale MotoGP, con il ternano che affiancherà Iker Lecuona e con la coppia Brad Binder-Miguel Oliveira in sella alla KTM Factory Racing. Tutti e 4 i piloti avranno a disposizione la KTM ufficiale RC16s. "Red Bull KTM Tech3 conterà sull'esperienza di Danilo Petrucci nel 2021 - si legge -. Il 29enne sarà il secondo italiano a rappresentare il team. In carriera ha ottenuto nove podi nella classe regina, salendo su tre moto differenti dal suo esordio nel 2012. La sua determinazione, unita al suo carattere e all'etica del lavoro, saranno da stimolo per il compagno Lecuona". KTM saluterà così al termine del 2020 Pol Espargaro, che lascerà al termine del quarto anno in sella alla moto austriaca.