Un modo per farvi vivere ancora più da vcino e da protagonisti la stagione che avrà inizio il 19 luglio a Jerez de La Frontera. Sky Sport MotoGP (canale 208) pronta a portarvi in pista: lo farà con tante novità e rubriche dove, grazie alla tecnologia, vi faremo sentire sempre più vicini ai campioni del Motomondiale.

Sky Sport Bike e Sky Sport Tech

Con l'obiettivo di rendere le analisi tecniche sempre più accurate, semplici e accesibili, arriva la Sky Sport Bike. Di cosa si tratta? Una vera MotoGP nel grande studio pre, post gara e approfondimenti, punto di riferimento e di incontro per piloti, tecnici e opinionisti. La moto all’interno dello studio renderà più immediate le spiegazioni tecniche. Ma non solo: anche lo Sky Sport Tech di Mauro Sanchini, per analizzare traiettorie, curve e sorpassi, sarà implementato con nuovi strumenti.

Race Room e Virtual Pitlane

E poi ci sarà la Race Room, un ulteriore spazio attrezzato e interconnesso con lo studio e con la Virtual Pitlane, con tanti ospiti (youtuber, ex piloti, campioni del passato, esperti...), che avranno anche la possibilità di intervenire in telecronaca.