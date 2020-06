Appuntamenti imperdibili nella programmazione di Sky Sport MotoGP per fari vivere ancora più da vicino il mondo delle due ruote (e non solo): ecco Stacca&Attacca, PrimaDentro e Wheels spiegate da Guido Meda

Novità tecnologiche per raccontare la MotoGP ma non solo. Con la gara di Jerez del 19 luglio, che sancisce l'inzio del Mondiale dopo il lockdown, su Sky Sport MotoGP (canale 208) ci saranno una serie di novità anche nella programmazione sempre più ricca per il pre gara e non solo: arrivano STACCA&ATTACCA, PRIMADENTRO e WHEELS (quest'ultima già onair da alcune settimane).

STACCA&ATTACCA

E' il giro on board della pista nel pre gara in cui i talent di Sky Sport correranno a turno in sella a una BMW da 200 cavalli per raccontare i punti significativi delle piste, ma anche delle staccate cruciali con i dati forniti da Brembo.

PRIMADENTRO

nel corso della stagione i piloti, a rotazione, racconteranno il loro angolo del box, le curiosità sulla loro vita e gli attimi prima della partenza.

WHEELS

Condotto da Guido Meda, è una grande occasione per far provare in prima persona ai talent di Sky Sport MotoGP moto e auto da corsa, ma anche modelli significativi di moto e auto di produzione.