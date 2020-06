"Andrea Dovizioso sta meglio e sarà al via al primo GP del Mondiale a Jerez al 100%". Parole di Paolo Ciabatti, intervistato dal sito della MotoGP sulle condizioni del pilota della Ducati, caduto durante una gara di motocross domenica e operato alla spalla dopo la frattura della clavicola. "Hanno dovuto inserire una placca di metallo per la rottura della clavicola, ma guarirà in 10-15 giorni e comincerà subito a fare un po' di fisioterapia - ha detto il direttore sportivo della Ducati - Sono cose che succedono, fortunatamente questo non metterà a rischio la sua presenza a Jerez. Ci sarà sicuramente". Ciabatti ha poi spiegato perché Dovi si trovasse sulla pista Monti Coralli: "Sappiamo che alla maggior parte dei piloti della MotoGP piace allenarsi in motocross e questa volta abbiamo dato ad Andrea un permesso speciale per partecipare anche a una gara locale - ha detto -. Ci ha detto che lo avrebbe messo nella modalità ideale per la partenza della stagione. Sapevamo che era un rischio, ma d'altronde lui, così come Petrucci, si allena sempre con la motocross e queste cose possono succedere".