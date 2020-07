MotoGP, i test di Jerez in diretta su skysport.it

Dopo lunghi mesi di stop, i protagonisti della MotoGP si prepararo a scendere finalmente in pista per il primo GP della stagione. Ma prima di affrontare prove libere, qualifiche e gara, c'è spazio per una giornata di test sempre sul circuito di Jerez: mercoledì 15 luglio la diretta su skysport.it dalle 10

Ripartenza, restart, ci risiamo, dove eravamo rimasti… Si può usare qualsiasi tipo di attacco, ma non cambiano né l’emozione della vigilia né la voglia di vedere i piloti in azione in un campionato che nella sua anomalia propone dei temi unici. A partire da Valentino Rossi, che è alla stagione numero 25. Un quarto di secolo scolpito nel tempo del successo, mentre siamo in attesa dell’annuncio dell’accordo che lo vedrebbe in pista anche nel 2021 al fianco di Franco Morbidelli. Il "Morbido" ha rinnovato in questi giorni e aspetta il suo amico in un team professionale e snello come Yamaha Petronas.

Gli altri big di Iwata, Vinales e Quartararo, possono sfruttare la loro esplosività e preparazione atletica in una stagione sprint con gare in sequenza, dove però è vietato sbagliare e sotto questo punto di vista peserà l’esperienza. Marc Marquez doserà il suo potenziale o avrà un atteggiamento sfrontato in stile “full gas” già dal primo turno? È una delle risposte che ci darà la pista, magari già da subito, con una sessione di test del mercoledì che è un antipasto di lusso (da seguire in diretta con il live-blog di skysport.it): sono due le sessioni dedicate ai piloti della MotoGP, una mattutina dalle 10 alle 11:30 e poi nel primo pomeriggio dalle 14 alle 15:30.