Sul circuito di Jerez, dove la MotoGP è tornata in pista per una giornata di test, diverse le novità in casa Honda e Yamaha: entrambe riprendono il concetto che la Ducati aveva introdotto alla fine della passata stagione, ovvero dei sistemi che permettano al pilota di variare l'assetto della moto in corsa

