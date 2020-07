approfondimento

Moto3, Libere: Rodrigo è il migliore, 4° Migno

Navarro (secondo miglior tempo di giornata), Nagashima, Schrotter, Lowes, Martin… Sono tutti a caccia, ma non mostrano ancora la sicurezza sfoggiata in ogni condizione dai due italiani dello Sky Racing Team VR46. All’appello mancano però diversi protagonisti attesi: Di Giannantonio, Bastianini, Baldassarri (il vincitore dell’ultima edizione), per restare ai nostri. Un po’ indietro anche Joe Roberts e Gary Gardner (nono e addirittura diciottesimo nella graduatoria combinata) protagonisti della gara d’apertura in Qatar. In difficoltà Dalla Porta, parecchio indietro (ventottesimo) nell’adattamento alla Moto2. Caduto Manzi, senza conseguenze per lui, ma con la MV spaccata in due, cose mai viste. Non sarà un Gran Premio scontato, però, perché 21 piloti in un secondo dicono che la qualità è comunque alta, come la voglia di partire e lottare, di lasciar parlare i motori dopo i mesi di silenzio forzato.