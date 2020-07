Moto3, Libere 2: il più veloce è Rodrigo, 3° Migno

La Moto3 ha rotto il tabù. Ha ufficialmente interrotto il lungo intervallo forzato, dopo l'apertura in Qatar. Ripartire de Jerez a luglio è inusuale, come le temperature che i piloti hanno trovato in pista: 31° al mattino e 51° al pomeriggio. Roba da far scattare gli allarmi covid sui termometri sparsi per il paddock (per ragioni di sicurezza sanitaria…). Temperature infernali che non hanno però limitato l'entusiasmo di alcuni possibili protagonisti della stagione.