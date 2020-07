Resta da definire il futuro di Dovizioso in Ducati : no comment nei giorni scorsi da parte del pilota di Forlì, che intanto ha svolto le prime prove libere del GP di Spagna chiudendo 4°, a parlare dai box è stato il direttore sportivo del team Paolo Ciabatti. "Abbiamo raggiunto un accordo con Andrea per riadeguare il 2020, ci siamo presi qualche gara per poter poi discutere del futuro. Sia per lui sia per noi, vista la situazione, credo che aspettare i risultati delle prime gare e soprattutto le sue sensazioni sulla moto sia il miglior modo per sedersi e poi discutere cosa fare".

"Importante capire se ci siano le motivazioni giuste"

"Non dobbiamo valutare lui. Questi mesi di lontananza dai GP hanno fatto fare a tutti qualche riflessione in più, in queste settimane vista la ripresa del Campionato ci sarà maggior serenità da entrambi le parti, Andrea si renderà conto quanto gli piaccia andare in moto, questo lo aiuterà a trovare un accordo per il futuro. Non è una questione di valutare Andrea, lui non è messo in discussione, si tratta di capire se ci siano tutte le motivazioni giuste per continuare questa storia che va avanti da 8 anni con ottimi risultati", spiega Ciabatti ai microfoni di Sky Sport. Guido Meda in diretta aggiunge: "L'ideale secondo me sarebbe che quando Dovizioso vince, sperando vinca tanto con la vostra moto, dicesse 'Bravo io, ma che grande moto che abbiamo', e che Ducati dicesse: 'Bella la nostra moto, ma che grande moto che abbiamo', forse dirselo un po' di più... E' una strada che trasforma piano piano la forma in una sostanza che poi diventa una miscela vincente quanto serena". Ciabatti: "Sono d'accordo".