In attesa di vederli duellare sull’asfalto a colpi di sorpassi, Quartararo e Marquez scherzano insieme fuori dal tracciato. Fabio ha appena concluso la sua intervista al termine delle Libere 2 e lascia il posto a Marc. Ma prima di andare via, il francese toglie e porta con sé il pannello con gli sponsor del team Petronas che si utilizza durante i collegamenti con i media. Quando si dice che un pilota non trascura neanche un dettaglio…

