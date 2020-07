Dopo aver fatto ricorso un mese fa contro la sentenza della Corte Disciplinare della FIM, Iannone è ancora in attesa della sentenza per sapere se potrà tornare a correre. Una situazione che l’amministratore delegato di Aprilia commenta così a Sky: "Andrea si è dimostrato innocente, noi dobbiamo aspettarlo, ma il fatto che non ci siano delle date fisse per i prossimi step è molto strano. Credo che ci sia un limite a tutto: è imbarazzante, ci siamo stufati di dover attendere" GP SPAGNA, RISULTATI E TEMPI DELLE LIBERE

Lo scorso giugno Andrea Iannone ha deciso di ricorrere in appello dopo la sentenza della Corte Disciplinare della FIM, che aveva comminato 18 mesi di sospensione. Subito dopo è arrivato anche l’appello della Wada, agenzia mondiale antidoping, che ha richiesto formalmente di inasprire la pena a 4 anni. Dopo circa un mese, Iannone è ancora in attesa della sentenza, mentre i suoi colleghi sono già tornati in pista per il primo GP del 2020 a Jerez. In occasione delle prove libere in Spagna, Massimo Rivola ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport: "Crutchlow si è offerto all’Aprilia? Fa piacere, ma Iannone si è dimostrato innocente e noi dobbiamo aspettarlo, vogliamo essere coerenti. Andrea è una vittima e lo siamo anche noi".