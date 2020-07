Moto2, pole di Martin. 4° Marini, 5° Bezzecchi

Martin , Navarro, Lowes : guardando la prima fila della Moto2 a Jerez, la notizia migliore per gli italiani è il secondo posto del pilota targato Speed Up, marchio italiano . Inutile nascondere il filo di disappunto nel non trovare nessuno dei nostri sulla "front row". Giusto un filo, perché Marini e Bezzecchi partono subito dietro (quarto e quinto), sono entrambi in gran forma, ma in qualifica non hanno raccolto quanto avrebbero voluto. E forse potuto prendersi.

Ciò detto per la gara la coppia dello Sky Racing Team VR46 può giocarsi molto. Puntare al podio, incrociando le dita, si può. Le buone notizie per i tifosi di casa finiscono qui. Baldassarri decimo, davanti a Bastianini, Di Giannantonio diciottesimo, Bulega ventesimo: c’è molto da lavorare ancora. La prima griglia dell’anno non ripaga le aspettative. Giustamente alte per i valori espressi in passato dai nostri piloti. Non sono le uniche delusioni, per la verità. Gardner dodicesimo, Roberts sedicesimo, alla luce della prima gara in Qatar, promettevano di più.

Si conferma invece Martin, un vero osso duro se quest’anno saprà confermare quanto di buono fatto in Moto3 due anni fa (il titolo davanti a Bezzecchi) e confermato solo nel finale della passata stagione, il primo in Moto2. Bene anche Aron Canet, altro talento spagnolo da seguire con attenzione.