Attenzione al finale delle terze prove libere di Jerez: Marc Marquez impedisce a Rins di migliorare il proprio tempo, entrando nella sua traiettoria. Sotto investigazione, Marquez rischia la retrocessione di tre posizioni in griglia. Ma l'indagine si risolve in un nulla di fatto: c'era un regime di bandiera gialla, quindi Rins non avrebbe dovuto percorrere la curva a quella velocità, questo è il motivo alla base della mancata sanzione

LE QUALIFICHE GIRO DOPO GIRO