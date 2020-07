Il pilota della Honda ha pubblicato un messaggio sui social dopo la caduta di Jerez: "Qualche volta le cose non vanno proprio come ti aspetti, tuttavia bisogna alzarsi e andare avanti. Dovrò sottopormi a un intervento chirurgico, ma vi prometto che tornerò il prima possibile, più forte di prima". Lo spagnolo salterà il prossimo GP dell'Andalusia, in attesa di nuovi sviluppi dopo l'operazione di martedì 21 luglio VIDEO. LA CADUTA DI MARQUEZ

Marc Marquez non è un tipo che si arrende. Come altri suoi colleghi, anche lui ha imparato a rialzarsi dopo le cadute, a risollevarsi dopo gli infortuni, a uscire fuori a testa alta dai momenti più difficili. La capacità di non mollare è nel DNA di un pilota della MotoGP. Una caratteristica che sarà fondamentale per le prossime settimane di Marquez. Lo spagnolo della Honda è caduto nel finale del GP di Spagna, prima gara del Mondiale 2020, riportando la frattura dell’omero del braccio destro, con un possibile interessamento del nervo radiale. Il campione del mondo sarà operato martedì 21 luglio a Barcellona, intanto sarà costretto a saltare per infortunio il prossimo GP dell’Andalusia (che si svolgerà dal 24 al 26 luglio sempre a Jerez), in attesa di conoscere i tempi di recupero dopo l’intervento.