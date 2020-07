La MotoE è la prima classe a ripartire, dopo il lockdown. Il campione del mondo Matteo Ferrari scatta dalla quarta casella in griglia, recupera subito una posizione ma va lungo alla curva 6 di Jerez. Eric Granado e Lukas Tulovic ne approfittano e fanno le lepri.

Ferrari scatena la bagarre con Alejandro Medina per la terza posizione. In soli sei giri, il tema della gestione della gomma non c’è. Si può spingere. Lo fa benissimo Granado, girando in 1’47”6, ma Ferrari è il secondo più veloce in gara.