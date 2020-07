MotoGP, la 1^ gara dell'anno alle 14: la guida tv

A otto mesi dall’ultima gara, la MotoGP torna a correre a Jerez, con Quartararo che scatta nuovamente dalla pole proprio come un anno fa: la partenza è fissata per le 14. Sarà la Moto3 a inaugurare la pista alle 11, seguita dalla Moto2 alle 12:20. Tutta la domenica del GP di Spagna, dal warm up alle interviste, è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web con il liveblog di skysport.it

Sarà una domenica bollente a Jerez. Non soltanto per le alte temperature, che hanno fin qui condizionato le prove libere e le qualifiche. Ma soprattutto per le emozioni che torneremo a provare rivedendo i campioni della MotoGP rimettere i piedi (e soprattutto le ruote) su una vera pista del Motomondiale. Il GP di Spagna segna un nuovo inizio, la prima gara della top class dopo il lockdown: l’ultima gara della MotoGP risale a otto mesi fa, non sarà quindi semplice neanche per i piloti ritrovarsi a provare quelle vecchie sensazioni tanto care, fatte di adrenalina e tensione.

GP Spagna, gli orari delle quattro gare approfondimento Pole Quartararo, Marquez 3^: griglia di partenza Prima di iniziare a darsi battaglia in pista, ci sarà spazio per il warm up: alle 8:20 la Moto3, alle 8:50 la Moto2, alle 9:20 la MotoGP. Dopo aver analizzato gli ultimi dati utili, i piloti scenderanno in pista per le quattro gare in programma: MotoE alle 10, Moto3 alle 11, Moto2 alle 12:20, e il gran finale con la MotoGP alle 14. A seguire commenti e interviste con Paddock Live dalle 15:30, per poi concludere la giornata con gli approfondimenti di Race Anatomy alle 18. Tutta la domenica del GP di Spagna è in diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web con il liveblog di skysport.it