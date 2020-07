Il 19enne pilota del Team Leopard è finito fuori alla prima curva del GP di Jerez dopo essere stato tamponato da Carlos Tatay ed è scoppiato in lacrime ai microfoni di Sky Sport. "Facciamo tanti sacrifici dalla mattina alla sera e sprecare le gare così per questi piloti è dura. Mi spiace per me e per la squadra", si è sfogato Foggia