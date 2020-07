L'inglese del Team LCR è stato protagonista di una caduta nel warm up del primo GP della stagione ma dovrebbe correre. La tac alla testa ha dato esito negativo, sarà poi il dottor Charte a dare l'ok definitivo. Alle 14 il GP di Jerez di MotoGP è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e sul web con il liveblog di skysport.it. MotoGP anche su su Sky Sport Uno

Inizia nel peggiore dei modi la domenica della prima gara della stagione per Cal Crutchlow. Nel warm up sul cirucito di Jerez il pilota inglese è stato protagonista di una caduta. "Cal sta andando al centro medico per ulteriori controlli", ha twittato il team LCR, aggiungendo che "seguiranno aggiornamenti". Il britannico si è sottoposto a una tac alla testa, che è risultata negativa. Dunque, tutto ok per Crutchlow. Sarà a questo punto il medico della MotoGP, il dottor Charte, a dare l'ok definitivo per permettere al britannico di correre il Gran Premio alle 14 (diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno).