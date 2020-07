Warm up: 1° Marquez, ottimo passo di Morbidelli

Per appena 51 millesimi Morbidelli cede la vetta del warm up a Marc Marquez. 3° Vinales, a 76 millesimi. Ufficiale: Rins salta il GP dopo la caduta di ieri con cui si è procurato la lussazione della spalla destra. Gara alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. In Moto3 il più veloce è Suzuki, in Moto2 Lowes davanti ai due piloti dello Sky Racing Team, Marini e Bezzecchi

1:37.883: con questo tempo Marc Marquez è il più veloce del warm up sul tracciato di Jerez. Ma attenzione a Franco Morbidelli: chiude ad appena 51 millesimi dal campione del mondo della Honda e, soprattutto, il pilota della Petronas sorprende dimostrando di avere un grande passo, il migliore del turno. Vicinissimo anche Maverick Vinales, a 76 millesimi da Marquez. Aggiornamenti sulle condizioni di Rins: nel Q2 cadendo si è procurato la frattura alla testa dell'omero e un importante edema osseo. Ha dormito abbastanza bene, ma a ridosso del warm up è arrivata l'ufficialità: non correrà la gara di Jerez. Guadagnano così una posizione in griglia tutti i piloti che avevano chiuso alle sue spalle le qualifiche. Caduta alla curva 8 per Cal Crutchlow, fortunatamente tutto ok. Pramac, Guidotti sull'eventuale passaggio di Pecco Bagnaia (4° oggi in griglia) su una Ducati ufficiale: "La possibilità c'è, anche se per ora è fantamercato".

La top ten: