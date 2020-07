Marc Marquez è rientrato lunedì mattina a Barcellona da Jerez de la Frontera, dove è stato protagonista di una caduta e di un brutto infortunio nel corso del GP di Spagna : frattura dell'omero e un intervento che sosterrà nella giornata di martedì 21 luglio . Si teme per il nervo radiale e il conseguente impatto che il danno potrebbe avere sulla mano destra, ma c'è ottimismo su questo aspetto . Ottimismo in un certo senso confermato dal dottor Xavier Mir , che nelle prossime ore opererà il campione della MotoGP: "Il nostro obiettivo, in linea di principio, è vedere se può essere idoneo per correre a Brno , ma non posso dirlo con certezza, perché la lesione è importante. Se il nervo radiale è interessato, la forza del braccio ne sarebbe influenzata e ciò potrebbe ritardare il recupero in un periodo che va da tre settimane e un mese". Queste le parole del medico rilasciate a Radio Catalunya.

La decisione della Honda per "Jerez 2"

Marquez dunque non ci sarà domenica prossima al GP dell’Andalusia, mentre dopo le parole del dottor Mir resta un'ipotesi quella di Brno. Di sicuro sappiamo che a "Jerez 2" la Honda non sostituirà Marc con un altro pilota.

Come cambiano gli scenari

Come cambia il volto di questo campionato? Dipende da quato tempo Marquez resterà fuori, ma è chiaro che scenario che cambia nella caccia al Mondiale. La gara d'esordio l'ha vinta Quartararo davanti a Vinales e Dovzioso, con il francese che si candida per il titolo. Ma sono tanti i contendenti, come Dovizioso; anche lui reduce da un’operazione alla clavicola sinistra, ma è arrivato in buona forma al via della stagione per ottenere il suo primo podio in carriera a Jerez. Dovi proverà a confermarsi domenica. E dopo Brno ci saranno una serie di piste favorevoli alla Ducati.