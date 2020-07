Il campione del mondo, operato martedì al braccio infortunato domenica durante il primo gran premio della stagione, vuole provare ad esserci per il gp bis di Jerez

Marc Marquez vuole venire a Jerez per provare a scendere in pista nelle prime prove libere di venerdì a tre giorni dall’operazione all’omero destro. Lo scenario è cambiato pochi minuti fa, ancora in ospedale il pilota della Honda si è convinto di provarci, nonostante la placca all’omero destro sia stata inserita solo ieri.