Il recupero di Marquez è senz'altro il più sensazionale (domenica è caduto procurandosi la frattura dell'omero destro, martedì è stato operato) ma da Jerez arrivano buone notizie anche per Crutchlow (operato allo scafoide della mano sinistra) e Rins (che ha deciso di non procedere con l'intervento alla testa dell’omero destro): entrambi hanno ottenuto l'ok dai medici per il GP d'Andalusia

MARQUEZ CORRERÀ A JEREZ: LE NEWS