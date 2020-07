Martedì Marc Marquez è stato operato dopo la frattura dell'omero destro causata dalla caduta in gara domenica nel primo GP della stagione, oggi è arrivata l'ufficialità: c'è l'ok dei medici, il campione del mondo spagnolo può correre il GP di Andalusia. Le prime parole di Valentino Rossi : "Quando succedono queste cose da fuori è difficile valutare. Sembrava un brutto infortunio, sembrava che dovesse restare fuori per tante gare, invece è qui dopo pochi giorni e se sarà bello per tutti se riuscirà a guidare. In passato tanti piloti hanno corso dopo essersi fatti male seriamente, purtroppo i piloti di moto sono abbastanza abituati agli infortuni e sono coraggiosi. Difficile fare un confronto e dire cos'avrei deciso io, ogni infortunio ha la sua storia".

"Modifiche alla nostra Yamaha già in pista venerdì"

Cosa aspettarsi dal 2° GP della stagione? "Sarà un altro weekend con alte temperature, non è decisamente il momento migliore per venire in Andalusia. È strano anche affrontare due gare sulla stessa pista - spiega Rossi - Da parte nostra cercheremo di cambiare un po' per essere più competitivi. Porteremo qualche modifica in pista già venerdì nelle prime prove libere, in generale sarà diverso il modo di lavorare".