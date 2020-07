Loris Capirossi, rappresentante di Dorna nella Race Direction, parla del ritorno di Marquez dopo l'intervento all'omero del braccio destro: "Se Marc ha preso questa decisione, allora per me ha fatto bene, è una decisione sua. Io l’ho fatto tante volte nella mia carriera". Sulle modifiche al regolamento: "Verrà cancellato il giro a tutti coloro che passeranno con bandiera gialla. In caso di caduta, gli stewards decideranno di dare una penalizzazione più dura" VIDEO. MARQUEZ AL LAVORO PER IL RITORNO

Dopo le polemiche nate nel corso dell’ultimo GP di Spagna, in cui diversi piloti sono caduti durante il regime di bandiera gialla, è stata fatta un’attenta analisi del regolamento da parte della Race Direction. Alla fine il regolamento non è stato modificato, come spiega Loris Capirossi ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo solo stretto un pochino il discorso sulla bandiera gialla. Abbiamo visto nello scorso weekend che ci sono state un po' di cadute sotto bandiera gialla, quindi da oggi verrà cancellato il giro a tutti coloro che passeranno con bandiera gialla. In caso di caduta, gli stewards decideranno di dare una penalizzazione più dura. Il tempo del pilota che passerà sotto bandiera gialla verrà comunque cancellato, quindi non c’è necessità di continuare a spingere. Le bandiere sono posizionate su tanti punti della pista, l’obiettivo è che i piloti possano vederle e di conseguenza rallentare".