Sabato in pista a Jerez ci sarà anche Marquez, che martedì si è operato all'omero destro: ieri è arrivato l'ok dei medici. Il commento di Guidotti, team Manager Pramac: "In prospettiva Marc poteva risparmiarsi questa ulteriore prova di forza, ma se se la sente è giusto che provi"

Domenica la caduta e la frattura dell'omero destro, martedì l'operazione, giovedì l'ok dei medici per correre il GP d'Andalusia: il rientro lampo di Marc Marquez è uno dei temi principali del secondo GP della stagione di MotoGP. Nel corso delle prove libere del venerdì del GP di Andalusia ne ha parlato anche Francesco Guidotti, team Manager Pramac: "È stata sicuramente una sorpresa, domenica sembrava che dovesse aspettare 6 mesi e invece…però nel momento in cui il pilota decide di correre corre , si mette al pari degli altri e basta, fa la sua gara. Se ha deciso di correre significa che se la sente, che può farlo ".

"Dimostrare che è bravo...non penso che ci siano ormai dubbi, che sia il migliore e che abbia dato dimostrazione di forza... Questa ulteriore se la poteva risparmiare in prospettiva , ma se se la sente è giusto che provi. Rimettersi in moto senza essere al 100%...ho delle perplessità …vedremo domani come starà e faremo il punto della situazione meglio, sicuramente è coraggioso", spiega Guidotti intervistato da Sandro Donato Grosso.

I tempi stretti del mercato: "Zero pause, si anticipa tutto"

Il team manager Pramac si sofferma successivamente sui motivi per cui il mercato si sia anticipato così tanto negli ultimi anni: "La stagione finisce a Valencia domenica e martedì inizia già quella nuova con i test. Una volta c'erano mesi, in mezzo, in cui potevi lavorare e organizzare. Ora invece bisogna anticipare tutto, appena finisce il GP di Valencia riparte l'anno nuovo, devi farti trovare pronto a tutti gli effetti prima dello stop invernale. Questa è la motivazione principale, a cui si aggiunge la questione legata agli sponsor: a loro va presentato il progetto definito in tutti i dettagli, a partire dai piloti, i contratti sono piu tosti, contengono più voci da gestire".