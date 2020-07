Rossi: "Le modifiche funzionano, siamo più veloci"

Buoni tempi anche nel finale con la gomma che aveva sulle spalle tanti giri per Valentino Rossi, 2° nella classifica combinata del venerdì del GP di Andalusia: "Si tratta di un segnale abbastanza positivo, rispetto a settimana scorsa abbiamo cambiato un po' di cose sul setting e riesco ad essere più veloce. Nel pomeriggio è stata più difficile, dobbiamo ancora lavorare, ma in generale è stata sicuramente una giornata positiva. In gara sarà tosta, in molti vanno forte, ma riesco a guidare meglio e per noi questo era molto, molto importante", sottolinea il Dottore.